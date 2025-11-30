Haberler

Efkan Ala'dan Karadeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılara Dikkat

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Ala, seyrüsefer güvenliğinin önemine vurgu yaparak, ekonomik çıkarların korunması için diplomatik temasların devam edeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik saldırılara ilişkin, "Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz." açıklamasında bulundu.

Ala, NSosyal hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari gemilere ilişkin açıklama yaptı.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz. Ayrıca, ekonomik çıkarlarımızın korunması ve Karadeniz'in istikrarlı bir deniz havzası olarak kalması hususunda çok yönlü diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika

