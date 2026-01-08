Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticari konular ele alındı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti.

Ala, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi İcra Başkan Yardımcısı Han Wenxiu başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de hazır bulundu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticari konular ele alındı.

Heyette, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi Planlama Genel Müdürü Zhu Dantao, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi Daire Başkanı Guo Cong, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yang Di yer aldı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
