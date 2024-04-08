Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Edirne'de Kadın Muhtar Sayısı Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin 28 mahallesinin 7'sinde muhtarlık kadınlara emanet. Edirne'de 2019 yılında 1 olan kadın muhtar sayısı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 7'ye yükseldi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Edirne tarihinde bir ilk yaşanmış ve Medrese Alibey Mahallesine kadın muhtar seçilmişti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde ise muhtar adayları arasında geçmiş yıllarda benzerine rastlanılmayan kıyasıya mücadele yaşandı.

Kadın muhtarlar mazbatalarını alarak göreve başladı

Muhtarlık yarışlarının büyük heyecana sahne olduğu Edirne'de, kadın muhtar sayısı 1'den 7'ye yükseldi. Mevcut 1 kadın muhtar tekrar seçilerek yerini korurken, 6 mahallede mevcut erkek muhtarların yerine kadınlar seçildi. Edirne'nin 7 kadın muhtarı mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesi'ne muhtar seçilmesinin haklı gururunu yaşadığını söyleyen Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, "Bir kadın olarak, kadının seçme ve seçilme hakkıyla özgür iradesiyle seçildiğinin bir kanıtı olarak Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesine muhtar seçilmenin haklı gururunu yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

Atatürk Mahallesi muhtarlığına seçilen Edirne'nin en genç muhtarı 33 yaşındaki Gülden Akman Yılmaz, mahallesine çok güzel işler yapacağını söyledi. Yeniimaret Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş de, seçme ve seçilme hakkı için Atatürk'e minnet duyduğunu ifade etti.

Mahallesinde 11 adaya büyük fark atarak muhtar seçilen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, "Mahallemde 11 aday vardı ve hepsini tek başımıza sollayarak galibiyet elde ettik." açıklamasında bulundu. Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca Nuray da, seçim sürecinde özveriyle çalışıp seçmene ulaştığını anlattı.

Edirne'nin kadın muhtarlarının isimleri: Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, Medresealibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca Nuray, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Er Oluçay, Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz ve Yeni İmaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş - EDİRNE

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Edirne Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title