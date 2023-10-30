Düzce Valisi Selçuk Aslan, Üniversite Öğrencilerine Yardım Etti

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından yurda gitmek isteyen üniversite öğrencileri Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan yardım istedi. Vali Aslan'ın talimatıyla öğrenciler konakladıkları yurda TOGG ile bırakıldı.

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde Düzce Üniversitesi öğrencileri de yer aldı. Kutlamanın ardından yurda gitmek isteyen gençler, Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan yardım istedi. Geç saatlerde öğrencilerin bu isteği geri çevrilmedi. Vali Aslan'ın talimatıyla makam aracı TOGG ile öğrenciler Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurduna bırakıldı.

Vali Selçuk Aslan'a teşekkür eden öğrencilerden Mustafa Beşir, "Bizi yurda bırakması için Vali Bey'den rica ettik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Arabasını bize tahsis etti. Arabayı da çok beğendik. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi. - DÜZCE