Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanı'na ilde yapılan çalışmaları aktardı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ilde yapılan çalışmaları aktardı. Valiler toplantısında Emniyet ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen valililer toplantısına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilde yapılan çalışmaları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya aktardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Valiler toplantısına Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç katılım sağladı. Düzce ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Emniyet ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda detaylı bir şekilde aktarıldı. - DÜZCE