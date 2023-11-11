Düzce Valisi Selçuk Aslan, Halk Günü Toplantısında Vatandaşların İstek ve Taleplerini Dinledi

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü toplantısında vatandaşlar, istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi. Vali Aslan, sorunların çözümü için talimatlar verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, halk günü toplantısında vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Selçuk Aslan başkanlığında, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri devlet ile vatandaşın buluşması olan "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılanlarla tek tek görüşün Vali Aslan sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi. Selçuk Aslan, vatandaşların her türlü sorununu dinlemek için kapılarının açık olduğunu söyledi. - DÜZCE