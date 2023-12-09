Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) toplantısı

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun başkanlığında Ziraat Odası Başkanları ve çalışanları ile teknik personelinin katıldığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulama talimatındaki yeniliklerin değerlendirildiği toplantı gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun başkanlığında Ziraat Odası Başkanları ve çalışanları ile teknik personelinin katıldığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulama talimatındaki yeniliklerin değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Kasım 2023 tarihinde ÇKS uygulama talimatındaki yeniliklerin değerlendirilmesi amacıyla toplantısı gerçekleşti. Tarım ve Orman il Müdürlüğünde yapılan bilgilendirme toplantısına Düzce il ve ilçe Ziraat Odası Başkanları ve çalışanları ile İl müdürlüğü teknik personeli katıldı.

ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sisteme kayıt olamayan ama tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması amaçlanmakta.

Yapılan yeniliklere göre; "Tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar taahhütname belgesi ile kayıt altına alınabilecektir. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz de tarımsal desteklerden yararlanabilecektir.

ÇKS'ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerinde yer alan asgari tarımsal büyüklük şartı hazineden kiralanan alanlarda aranmayacaktır."

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun "Bakanlığımızca yeni uygulamaya konulan üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesinde ve tarımsal desteklemelerden çiftçilerimizin maksimum derecede yararlanabilmesinde üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının da sisteme dahil olması son derece önemlidir. Bu çerçevede gerekli düzenlemeler bakanlığımızca yapılmış olup çiftçilerimizin son başvuru tarihine kadar ÇKS müracaatlarını e-Devlet üzerinden yada il-ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları önem arz etmektedir" dedi. - DÜZCE