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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan PKK'ya Fesih Çağrısı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan PKK'ya Fesih Çağrısı
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, PKK'nın tamamen feshedilmesi gerekliliğini vurgulayarak, terör örgütünün samimiyetini ispat etmesini istedi. Ayrıca, engelli bireylerin hakları ve ekonomik kalkınma konularında da önemli açıklamalarda bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, terör örgütü PKK'nın iradesi altındaki tüm unsurları ve kollarıyla kendini feshettiği konusunda samimiyetini ispat etmesi gerektiğini belirtti.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs Haftası'nın Engelliler Haftası olduğunu hatırlattı, engelli bireylerin hakları, ihtiyaçları ve potansiyelleri konusunda farkındalık oluşturulması ve önyargıların kırılmasının gerektiğini söyledi.

DSP olarak ekonomi politikalarının temelini "Kalkınma köyden ve köylüden başlar" anlayışının oluşturduğunu belirten Aksakal, milli ekonominin şahlanmasının öncelikle geniş ve kapsamlı bir toprak reformuyla gerçekleşeceğine inandıklarını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki konuşmasıyla başlayan terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla sonrasındaki gelişmeleri dikkatle ve yakından izlediklerini söyleyen Aksakal, terör örgütünün yurt içinde eylem kabiliyetini tamamen yitirdiği, tüm alanlardan temizlendiği ve hatta sınır ötesinde dahi münferit birkaç olay dışında bir faaliyetinin kalmadığı bir dönemde olduklarını belirtti.

"Bahçeli'nin böyle bir çağrıyı hangi amaçla yaptığı değerlendirmesini asil Türk milletinin muhakemesine ve ferasetine bırakıyoruz." ifadesini kullanan Aksakal, terör örgütünün sözde kongrelerinden paylaştıkları resimlerin kin ve nefret duygularının bir göstergesi ve ispatı olduğunu ileri sürdü. Aksakal, "Terör örgütü PKK, iradesi altındaki tüm unsurları ve kollarıyla birlikte kendini feshettiği konusunda samimiyetini ispat etmelidir. Bunun pratikteki adı, kayıtsız, şartsız teslim olmaktır. Başkaca bir yolu ve yöntemi yoktur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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