Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KDP Başkanı Mesut Barzani'nin korumalarının Cizre'deki görüntülerine ilişkin yasal işlem başlatılmasını talep etti. Aksakal, asgari ücret ve bütçe açığı konularında da önemli açıklamalarda bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cizre'ye gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin korumalarının görüntülerine ilişkin, "gerekli işlemlerin başlatılmasını, en kısa zamanda sorumlular hakkında yasal işlem uygulanmasını" istedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, herkesin öncelikli ödevinin bu konuda küresel düzeyde farkındalıklar oluşturmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmek olduğunu söyledi.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Aksakal, hakkaniyetli bir karar alınması halinde asgari ücretin 2026 yılında 34 bin 811 lira olarak tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

2026 bütçesinde faiz giderinin 2,76 trilyon lira, öngörülen bütçe açığının ise 2,70 trilyon lira olduğunu belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 2026 yılı içinde bir 'ek bütçe' yapılma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Zira son 5 senedir oluşan bütçe açığı aslında matematiksel anlamda 'teknik iflası' işaret etmektedir. Bütçe açığını düşürmenin en önemli yolu bugün itibarıyla yaklaşık 3 trilyon lirayı bulan vergi borcunun iskontolu bir şekilde mükelleften tahsili uygulamasını hayata geçirmek olacağını öneriyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, sürecin terör örgütü mensupları ve siyasi destekçileri eliyle her geçen gün dejenere edildiğini ve erozyona uğratıldığını söyledi.

Aksakal, Cizre'de düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Cizre'ye gelen KDP Başkanı Barzani'nin koruma görüntülerinin "tam anlamıyla bir vukuat olduğunu" ifade etti.

"Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Şırnak Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği söylenen bu etkinlik İçişleri Bakanlığının bilgisi dışında mı gerçekleştirilmiştir?" sorusunu yönelten Aksakal, "Bu konu öyle savsaklanacak bir konu değildir. Bu konuda gerekli işlemler derhal başlatılmalı, en kısa zamanda sorumlular hakkında yasal işlemler uygulanmalı ve kamuoyu zaman geçirilmeden aydınlatılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı

Erdoğan kürsüden ilan etti: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!

Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık

Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.