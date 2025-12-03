DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cizre'ye gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin korumalarının görüntülerine ilişkin, "gerekli işlemlerin başlatılmasını, en kısa zamanda sorumlular hakkında yasal işlem uygulanmasını" istedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, herkesin öncelikli ödevinin bu konuda küresel düzeyde farkındalıklar oluşturmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmek olduğunu söyledi.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Aksakal, hakkaniyetli bir karar alınması halinde asgari ücretin 2026 yılında 34 bin 811 lira olarak tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

2026 bütçesinde faiz giderinin 2,76 trilyon lira, öngörülen bütçe açığının ise 2,70 trilyon lira olduğunu belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 2026 yılı içinde bir 'ek bütçe' yapılma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Zira son 5 senedir oluşan bütçe açığı aslında matematiksel anlamda 'teknik iflası' işaret etmektedir. Bütçe açığını düşürmenin en önemli yolu bugün itibarıyla yaklaşık 3 trilyon lirayı bulan vergi borcunun iskontolu bir şekilde mükelleften tahsili uygulamasını hayata geçirmek olacağını öneriyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, sürecin terör örgütü mensupları ve siyasi destekçileri eliyle her geçen gün dejenere edildiğini ve erozyona uğratıldığını söyledi.

Aksakal, Cizre'de düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Cizre'ye gelen KDP Başkanı Barzani'nin koruma görüntülerinin "tam anlamıyla bir vukuat olduğunu" ifade etti.

"Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Şırnak Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği söylenen bu etkinlik İçişleri Bakanlığının bilgisi dışında mı gerçekleştirilmiştir?" sorusunu yönelten Aksakal, "Bu konu öyle savsaklanacak bir konu değildir. Bu konuda gerekli işlemler derhal başlatılmalı, en kısa zamanda sorumlular hakkında yasal işlemler uygulanmalı ve kamuoyu zaman geçirilmeden aydınlatılmalıdır." dedi.