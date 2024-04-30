DP Milletvekili Altıntaş: Türkiye'nin ekonomik ve mali kabiliyeti 2024 bütçesiyle yönetilemeyecek kadar ağır

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, " Türkiye'nin ekonomik ve mali kabiliyeti, milletin önüne konulan 2024 bütçesiyle yürütülemeyecek ve yönetilemeyecek kadar ağırdır." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemin en can yakıcı hadiselerinden biri vatandaşın geçim sorunu iken milletin önüne anayasa tartışmasının konulduğunu söyledi.

Bugünkü şartlar dahilinde bir anayasa tartışmasının acilen gündeme getirilmesinin gereği olmadığını savunan Altıntaş, "Önce milletin temel problemleri ortadan kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Altıntaş, milletin problemlerini çözecek kabiliyetin, ehliyetin, liyakatin iktidarda bulunmadığını öne sürerek, "iktidarın Anayasa'ya uymamayı bir güç gösterisi olarak kullandığını" iddia etti.

Anayasa'nın önce metninin değil, yapılış şekli ve usulünün tartışılması gerektiğini dile getiren Altıntaş, bir değişiklik durumunun referanduma götürülmesinin ve yeterlilik olarak en az yüzde 60 gibi bir kabul görmesinin uygun olacağını belirtti.

Enflasyonla mücadele programı içinde yapılan bazı icraatların gerçeklerle uyuşmadığını öne süren Altıntaş, "Kamuda 500 araç satılacak, peki geriye 149 bin 500 tane daha kalıyor, onları ne yapacaksınız? Düğmenin ilkini yanlış iliklediniz mi geri tarafı hep yanlış gider. Bu programın ciddiyetten uzak, göstermelik olduğunu ortaya koyar." ifadelerini kullandı.

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin yüksek maaşlar aldığını belirterek örnekler veren Altıntaş, "Esas facia buz dağının altındadır. Türkiye'nin ekonomik ve mali kabiliyeti, milletin önüne konulan 2024 bütçesiyle yürütülemeyecek ve yönetilemeyecek kadar ağırdır." değerlendirmesinde bulundu.