DP İzmir Milletvekili Altıntaş emekli maaşlarına zam yapılmasını istedi

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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli maaşlarının artırılmasını isteyerek, "Emekli maaşı ve ücretlilerin diğer aldığı maaşlar devletin çalışanlara veya emeklilere bağışladığı bir lütuf değildir. Herkese geçinebileceği bir ücret mutlaka verilmeli." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı olduğunu anımsatarak, Atatürk'ü sevgi, saygı ve rahmetle andı.

İzmir'deki patlamayı hatırlatan Altıntaş, kazada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Altıntaş, "Her facianın ardından yayınlanmakta olan taziye mesajları yerine bu kazaların önlenebilmesi için tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2 aydır bir bunalım içerisinde kaldığını belirten Altıntaş, fon soruşturmalarına işaret etti. Sürecin esas tehlikesinin bundan sonra başlayacağını dile getiren Altıntaş, "Reel sektör, bankacılık sektörü ve diğer finans kuruluşlarına sıçraması halinde çok daha büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle bu hırsızlığın bütün boyutlarıyla incelenmesi, bağımsız kurumlar tarafından araştırılması, sorumlularının da hukuk önünde hesap vermesi gerekir." dedi.

Vatandaşın cebinde para kalmadığını ve esnafın siftah yapamadığını dile getiren Altıntaş, bu ortamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Türkiye'nin 2027 yılı bütçesinin vatandaşın sorunlarına çare olamayacağını savundu.

Bütçenin dar gelirlilerin bütçesi olmadığını söyleyen Altıntaş, emekli maaşlarına zam yapılmasını istedi. Altıntaş, "Devlet vatandaşını aç ve açıkta bırakmamalı. Emekli maaşı ve ücretlilerin diğer aldığı maaşlar devletin çalışanlara veya emeklilere bağışladığı bir lütuf değildir. Herkese geçinebileceği bir ücret mutlaka verilmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA