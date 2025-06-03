Dövizle Askerlik Ücretinin Düşürülmesi Talebine Yanıt

Dövizle Askerlik Ücretinin Düşürülmesi Talebine Yanıt
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın düşürülmesiyle ilgili bir düzenleme olmadığını açıkladı. İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş'in önergesi üzerine bakanlığın mevcut durumu ve uygulamadan duyulan endişeleri dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın düşürülmesi" talebine ilişkin, "Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın, yurt dışındaki Türkleri teşvik edecek şekilde gözden geçirilmesinin planlanıp planlanmadığına" yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkeş, verdiği soru önergesinde dövizle askerlik uygulamasında belirlenen bedelin 2025 yılı itibarıyla 6 bin avroya ulaştığını belirterek, "Özellikle askerlik çağındaki gençlerin dövizle askerlik yükümlülüğünü ekonomik olarak yerine getirmekte zorlanacak olması sebebiyle başvuru yapmadığı, gerek sahadan alınan bilgilerle gerekse partimizin diaspora temsilcilerinden gelen geri bildirimlerle sabittir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, dövizle askerliğe ilişkin usul ve esasların Askeralma Kanunu'nda düzenlendiği hatırlattı.

Güler, yanıtında, "Dövizle askerlik bedeli, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın karşılığı avro veya konvertibl yabancı ülke parasıdır. Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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