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Diyarbakır Kuyumcular Odası'ndan PKK'ya Silah Bırakma Destek Açıklaması

Diyarbakır Kuyumcular Odası'ndan PKK'ya Silah Bırakma Destek Açıklaması
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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, PKK'nın silah bırakma sürecini barış için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi ve bu sürece destek vereceklerini açıkladı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "PKK'nın silah bırakacağına yönelik gelişmeleri, bir barış ve toplumsal huzur süreci için önemli ve tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz" dedi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksel, "PKK'nın silah bırakma sürecine dair kamuoyuna duyurumuzdur. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası olarak, ülkemizin ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizin yıllardır içinde bulunduğu çatışmalı sürecin nihayete erdirilmesi adına atılan her olumlu adımı samimiyetle destekliyoruz. Son günlerde kamuoyunda yer alan PKK'nın silah bırakacağına yönelik gelişmeleri, bir barış ve toplumsal huzur süreci için önemli ve tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz. Bölgemizde yaşayan her birey gibi bizler de yıllardır süren acıların, yıkımların, ocaklara düşen ateşin canlı tanığıyız. Sadece ekonomik açıdan değil, insani olarak da en büyük bedeli bu topraklar ödemiştir. Bu nedenle, Diyarbakır'da ve bölgemizde faaliyet yürüten bağımsız meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının, bu sürece yapıcı katkı sunmaları büyük önem taşımakta. Bizler, Diyarbakır Kuyumcular Odası olarak, halkımızın huzur, refah ve birlik içinde yaşadığı bir Türkiye idealine yürekten inanıyor ve silahların susmasını destekliyoruz. Ayrım gözetmeden, sağcısı, solcusu, dindarı, liberali bu ülkenin her ferdinin görevi, bu fırsatın heba edilmemesi için elini taşın altına koymaktır. Bugün sessiz kalmak, yarının vicdan yükü olabilir. Bu sürece destek vermek; sadece bir siyasi tercih değil, bir insanlık ve vicdan meselesidir. Yeni bir Türkiye'nin inşası, hepimiz için daha huzurlu, daha adil ve daha yaşanabilir bir gelecek demektir. Bu dönüşümün yükünü en çok hisseden bölgenin bir kurumu olarak barışı ve kardeşliği yürekten destekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtycoon:

nasıl destek vereceksin çeyrek altın mı takacaksın

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