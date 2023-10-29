Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı 2023 metrelik güzergah boyunca taşındı.

Kaymakamlık öncülüğünde ilçede düzenlenen kutlamalar kapsamında, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, kamu kurumlarının temsilcileri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar Kocaköy Millet Bahçesinde bir araya geldi.

Burada açılan 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı 2023 katılımcı tarafından 2023 metre uzaklıktaki Şehir Stadyumu'na kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile taşındı.

Stadyumda devam eden kutlamalar kapsamında düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kaymakam Kaptanoğlu törende yaptığı konuşmada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Şiirlerin okunduğu, şarkıların seslendirildiği, halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, İlçe Emniyet Amiri Serkan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Boncuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Akdoğan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.