Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Demirhan: "Mekke'de hacı adaylarının Harem'e ulaşımını dijital olarak takip ederek hızlandırdık"

Hac ibadeti ile alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı tedbirler ile hizmet kalitesi yükselmeye devam ediyor.

Türkiye'den gelen hacıların yüzde 60'ının Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki konaklama ve ibadetleri ile alakalı uygulamaları takip eden Diyanet İşleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl 3 konuda önemli adımlar attı.

İlk olarak Türkiye'deki havalimanlarında hacı adaylarının ülkeye giriş işlemleri, pasaportların ve parmak izlerinin tanıtılarak kayıtlarının yapılmasına yardımcı olarak havalimanlarından çıkış sürelerini kısalttı. Diğer iki önemli düzenleme ise Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye giden otobüslerin dijital olarak takibi ve arıza yapıp devre dışı kalanların yerine yenilerinin hemen sisteme dahil edilmesi oldu. Üçüncü önemli uygulama ise Mekke-i Mükerreme'deki trafik yoğunluğu sebebiyle hacıların otellerine ulaşması zor olan yemeklerin, bu sene bir merkez yerine bölgedeki büyük otellerin mutfaklarına paylaştırılarak yerinde üretimi oldu. Bu anlamda Mustav isimli Diyanet'in ikinci vakfı da görev alarak özel aşçıları merkezi otellerde görevlendirerek 55 bin kazan mevcudunu bir merkez yerine 5 farklı otel de yemekleri hazırlayarak gösterdi.

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, 2026 yılının Suudi Arabistan'ın yaptığı dijital düzenlemeler ve kendilerine sağladığı hassas takipler ile hacıların rahat vazife yaptıkları bir yıl olduğunu söyledi. Demirhan, "2026 yılı hac organizasyonu çerçevesinde Mekke-i Mükerreme'deyiz. Hacılarımıza daha güvenli ve huzurlu hac ibadetlerini eda ettirebilmek için bütün tedbirleri aldık. Bu sene dijital hizmetler konusunda, özellikle Kabe'ye servisler konusunda daha hızlı müdahale imkanı bulduk. Otellerden Harem'e gidişi ve dönüşünü dijital olarak takip ettik. Arızalanan servis otobüslerinin yerine hemen yenisini devreye aldık. Gecikmeleri engelledik. Bu sene dijital yeniliğimiz bu oldu" dedi.

Arafat'ta her sene bir takım iyileştirmelerle, hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Hüseyin Demirhan, "Arafat çadırlarımız, daha konforlu hale geldi. Hizmetlerimiz gerek çadırlar, gerek sunulan kumanya ve yemek hizmetleri daha kaliteli hale geldi. Çadırların serinletilmesi, terviye günü akşam yemeği kumanyası, arefe günü sabah kahvaltısı kumanyası ve arafe günü öğle yemeğinin sıcak olarak kavurma pilav olarak servis edilmesi ile gelişti. Arafat Vakfe Duası başkanımızın gerçekleştirmesi ile yapılmış olacak. İrşad programımızın bütün çadırlara ulaştırılması sağlanacak. Ülkemizde Arafat vakfe duası ilgi ile takip edilir. Bunlarla ilgili canlı yayın tedbirlerini de aldık" diye konuştu.

Türk hacı adaylarımızın yüzde 5'inin merkeziye bölgesindeki otellerde kaldığını belirten Hüseyin Demirhan, "Diğer yüzde 95'i ise ibadetlerden sonra kolay ulaşım imkanı bulunan Aziziye ve Şişe bölgesindeki otellerde kalıyorlar. Bölgemizdeki iyi ve kaliteli oteller sözleşme yaparak, memnun kalmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar bu sene hac bedeli ödemelerini riyal ile yapmanın zorlukları sebebiyle, yanı sıra dolar olarak da artık hac bedeli yatırabilecekler. Bu düzenleme Türkiye'de hac döneminde döviz büfelerinde riyal sıkıntısı çekilmesi ve komisyon miktarlarının, ciddi bir maddi yük teşkil etmeye başlaması sebebiyle alındı öğrenildi. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İhlas Haber Ajansı