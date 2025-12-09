Bakan Fidan: Bütün kesimlerin huzur ve eşitlik içinde yaşadığı bir Suriye'yi görmek istiyoruz (3)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Dışişleri Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.