Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, OYAK Yetkililerini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, OYAK Yetkililerini Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı kabul etti. - ANKARA

