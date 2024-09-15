Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Manisa'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa'da Valiliği ziyaret edip toplantılara katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Fidan, tarım ve orman müdürlüğünde düzenlenen söyleşide de gündeme dair görüşlerini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, toplantı ve söyleşiye katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehirdeki ilk programında Valiliği ziyaret eden Bakan Fidan'ı, Vali Enver Ünlü ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fidan daha sonra Ünlü'den kent hakkında bilgi aldı.

Fidan, Yunusemre ilçesindeki bir otelde, "Her daim birlikte, özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları" kapsamında yapılan toplantıda, partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Saruhanlı ilçesine geçen Bakan Fidan'ı Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ve ilçe protokolü karşıladı. Fidan, burada belediyeyi ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Fidan, "Bizden dualarınızı eksik etmeyin." dedi. Bakan Fidan, "Çok çalışılacağız Sayın Bakanım, her zaman arkanızdayız" diye seslenen bir vatandaşa, "Size ihtiyacımız var, siz olmazsanız biz bu kadar savaşın içine giremeyiz, biliyorsunuz yedi düvelle savaşıyoruz. Allah razı olsun, sizlerin desteği ve duasıyla." şeklinde yanıt verdi.

Kentteki son programında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Dış Politikası ve Küresel Dinamikler" konulu söyleşiye katılan Bakan Fidan, basına kapalı programın ardından şehirden ayrıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika

Yerel Haberler Hakan Fidan Diplomasi Politika Ekonomi manisa Tarım

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki!
title