Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz Mevkidaşıyla Ticaret ve Savunma İşbirliğini Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Bakan Fidan, "Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar bu konuda firmalarımız ve ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından açıklama yaptı. Bakan Fidan, Türkiye ve İngiltere'nin birçok konuda aynı stratejik hedefi paylaşan iki stratejik ortak olduğuna dikkat çekerek, "Biliyorsunuz Avrupa üyesi ülkesi olmayan ama Avrupa ile güçlü bağları bulunan iki NATO üyesi ülkeyiz. Ekonomimiz, savunmamız ve teknolojik iş birliğimiz dahil birçok alanda iki ülke arasında yoğun bir iş birliği trafiği var. Dış ticaret hacmimiz halihazırda 30 milyar hedefine doğru yaklaşmakta. Bu gerçekten bizim son yıllarda büyük bir ısrarla takip ettiğimiz hedef. Her iki taraf da bu konuda gerçekten büyük emek harcadı. ve gördük ki önümüzde aslında çok daha büyük fırsatlar var ticaret ve yatırım açısından. Bunu daha da ileri taşımak için serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda yürütülen çalışmalar da var. Diğer taraftan savunma sanayindeki iş birliğimiz fevkalade iyi gidiyor. Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar bu konuda firmalarımız ve ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dış politika alanında özellikle Gazze, Suriye, İran, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı konularında görüşlerin örtüştüğünü dile getiren Bakan Fidan, "Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesi her iki taraf da şu anda destekliyor. İran-İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi şu andaki en büyük stratejik hedeflerimizden biri. Diğer tarafta Gazze'deki insani trajedinin bir an evvel son bularak bir barış anlaşmasının, bir ateşkes anlaşmasının imzalanması ve iki devletli çözüm temelinde de bu sorunun çözülmesi bizim için önemli. Diğer taraftan kendilerine de teşekkür ettik. Suriye'ye yönelik yaptırımlarını Birleşik Krallık kaldırdı. Kendileri de yakında Suriye'ye gideceklerini söylediler. Bu gerçekten bizim için önemli bir iş birliği alanı. Suriye'deki istikrar, Suriye'deki güvenlik hem bölgeye, hem küresel anlamda hepimize hizmeti dokunacak bir husus. Bu konuda da beraber çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan gerek Balkanlar, gerek Afrika, gerek Orta Doğu'da daha hangi alanlarda, ne türden yapıcı, istikrar sağlayıcı iş birliklerinde bulunabiliriz, onu da değerli meslektaşımla konuşma, görüşme imkanımız oldu. Ben tekrar ziyareti için kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.