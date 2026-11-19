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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Ak Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA