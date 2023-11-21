Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Aleksander Gruşko ve Sergey Verşinin ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, kültür alanındaki işbirliği ve uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, başkent Moskova'da Rus mevkidaşları Aleksander Gruşko ve Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Akçapar'ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Gruşko ve Verşinin ile görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ele alındı.

Karma Ekonomik Toplantısı öncesi ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, kültür alanındaki işbirliği ve konsolosluk düzeyindeki ilişkilerle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ileride yapılacak üst düzey temaslar da gündeme getirildi.

Görüşmede, Filistin'de "ateşkesin acilen ilan edilmesi ve insani yardımın kolaylaştırılması" dahil insani durum ele alındı.

Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) geleceği gibi konuların da istişare edildiği görüşmede, uluslararası kuruluşların gündemindeki meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.