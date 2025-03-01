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DİSİDER Başkanı Akbaş'tan Barış ve Huzur Çağrısı

DİSİDER Başkanı Akbaş'tan Barış ve Huzur Çağrısı
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Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Abdullah Öcalan'ın PKK'nin silah bırakması çağrısını memnuniyetle karşıladı ve toplumsal barışın sağlanması için tüm kesimlere sağduyu çağrısında bulundu.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, dernek olarak, "Abdullah Öcalan tarafından yapılan ve PKK'nin silah bırakması ile kendini feshetmesini içeren ve sorumluluğu üstlenen tarihi çağrıyı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çağrının, uzun yıllardır süregelen çatışma ortamının sona ermesine ve toplumsal barışın tesis edilmesine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, ülkenin birlik ve beraberliğini pekiştirecek, insanların huzur ve güven içinde yaşamalarına zemin hazırlayacak her türlü adımı desteklediklerini söyledi. Şiddetin ve çatışmanın olmadığı, ekonomik kalkınmanın önündeki engellerin kaldırıldığı bir ortam, hem bölge hem de ülke için hayati önem taşımakta olduğunu belirten Akbaş, kalıcı barışın sağlanması, yatırım ortamının güçlenmesini, istihdamın artmasını ve toplumsal refahın yükselmesini sağlayacağını ifade etti.

Akbaş, bu çerçevede sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için tüm kesimleri sağduyulu ve sorumlu davranmaya davet ettikleri çağrısında bulunarak, "Diyalog ve uzlaşma zemininde atılacak her adım, milletimizin ortak geleceğine yapılan değerli bir katkıdır. İş dünyası olarak, huzurun ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını daha da hızlandıracağını biliyor ve bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Bu vesileyle, Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası (DİSİDER) Yönetim Kurulu Olarak, kamuoyuna ve basına bu önemli sürecin desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz. Ülkemizin geleceği için umut verici bir dönemeçte olduğumuzu düşünüyor, barış ve huzur ortamının kalıcı hale gelmesi için tüm kesimlerin ortak çaba göstermesini temenni ediyoruz. Sürecin bu aşamaya gelmesini sağlayan, başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Devlet Bahçeli olmak üzere, barış ve uzlaşı yolunda emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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