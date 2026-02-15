Bakan Kacır: Dijital teknoloji ekosistemimizin rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye; dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare toplantısına katıldı. Toplantı sonrası sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldik. Dijital altyapılardan yapay zeka uygulamalarına, inovasyonu destekleyici adımlardan regülasyonlara kadar pek çok konuyu ele aldık. Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye; dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 7 ADIMI

Girişim sermayesi fonlarının hacmini artırdıklarını kaydeden Bakan Kacır, dijital dönüşüm için 7 adımı da 'TÜBİTAK BİGG, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu, Kalkınma Ajansları Fonların Fonu programları, büyük şirketlerin ekosistem yatırımına yönelik düzenlemeler, hisseye dönüştürülebilir tahvil düzenlemesi' olarak sıraladı.

Ulusal veri merkezi ve yapay zeka kapasitesini büyüttüklerini belirten Kacır, HIT-30 Veri Merkezi ve Yapay Zeka Çağrıları, TÜBİTAK ULAKBİM ARF Süperbilgisayarı, EuroHPC Süperbilgisayar ortaklıklarını örnek olarak kaydetti. İşletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırdıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, buna örnek olarak da ' Dijital Dönüşüm Teşvik Programı', KOSGEB-EBRD iş birliğiyle 'KOBİ Dijital Dönüşüm Programı', 'Rekabet Öncesi İşbirliği Programları'nı gösterdi.

'YENİ HIZLANDIRICI MERKEZLER KURUYORUZ'

Yurt dışından yetenek transferini desteklediklerini belirten Bakan Kacır, Türkiye Tech Visa, 'http://yetenektransferi.gov.tr'yi örnek olarak işaret etti. Bakan Kacır, "Girişimciler için yeni hızlandırıcı merkezler kuruyoruz" ifadesini kullanarak, 'Atatürk Havalimanı'nda Terminal İstanbul, GO Girişim Ofisleri'ni örnek olarak paylaştı.

"Gençlerimizin dijital yetkinlikler kazanmasını sağlıyoruz" diyen Kacır, 'TEKNOFEST', 'DENEYAP Türkiye', 'Milli Teknoloji Akademisi Uzmanlık Eğitimleri', 'Sektör Kampüste Programı', 'Milli Teknoloji Atölyeleri', 'Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ni hatırlattı.

Bakan Kacır, "İş gücümüzün ve iş süreçlerinin dijital dönüşümünü destekliyoruz" dedi ve 'Model Fabrikalar, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'ni örnek olarak gösterdi.