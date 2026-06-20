Özgür Özel: Partimizi geri almak için mücadele ediyoruz

1) ÖZGÜR ÖZEL: PARTİMİZİ GERİ ALMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Butlan kararıyla partinin seçilmiş başkanını, yaş ortalaması 42 ile seçilmiş parti meclisini, yarısı kadın olan MYK'larını, cumhurbaşkanlığı aday ofisini ortadan kaldırıp, partiyi 6 yıl önce yapılmış kurultaya geri götürmeye çalışıyorlar. Buna karşılık biz de partimizi geri almak için mücadele ediyoruz" dedi.

Özgür Özel, Burdur'un Çavdır ilçesinde kahvehanede partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Özel, "Bizi devletimizin polisini kullanarak zorla binadan attılar. Üstünde 265 miting yaptığım otobüsleri aldılar. Dediler ki 'Bu Özgür'ü sustururuz, bu değişimcileri iktidar yürüyüşünü durdururuz.' Buradan söylüyorum. Burdur'dayım, Çavdır'dayım, Çavdır'da bir kahved, bir sandalyenin üstündeyim ama milletin gönlündeyim. Bize büyük binalar, lüks otobüsler lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar milletle buluşuruz. Bundan sonra siyaset eski köhnemiş, yaşlanmış, kaybetmeye alışmış, CHP kazanmasın, millet kazanmasın siyasetini geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonra meydandayız, sokaktayız, sandalyenin üstündeyiz, milletimizle omuz omuzayız" diye konuştu.

BANKIN ÜZERİNDEN SESLENDİ

Özel, daha sonra Yeşilova ilçesinde partililerle bir araya geldi. Özel, burada bir bankın üstüne çıkarak konuştu. CHP yönetimine geldikten 5 ay sonra Türkiye'de birinci parti olduklarına değinen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi de kurulduğu günden sonra ilk kez kaybetti. Bunu birlikte başardık" dedi.

'BEN MİLLETİN GÖNLÜNDEYİM'

Özel, "Gördüler ki bizim iktidarımızda emekli ezilmeyecek, bizim iktidarımızda gençler ümidini kaybetmeyecek, bizim iktidarımızda kimse kimseyi ezemeyecek. İşte gençlerin partisi, kadınların partisi, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin umudunun partisi olmuşken; partimize saldırıda bulunarak iktidar yürüyüşümüzü kesmeye çalıştılar. Bu partinin cumhurbaşkanı adayına saldırdılar, adaysızlaştırmak için. Bu partinin genel başkanına saldırıyorlar, lidersizleştirmek için. Bu partinin binalarına saldırdılar, kurultayına saldırdılar kurumsuzlaştırmak için. Ama ne oldu? Binayı arkada bıraktık, dedik ki 'Bize bina lazım değil.' Otobüsleri bahçede bıraktık. Dedik ki 'Bize otobüs lazım değil.' Bunu iyi görsün herkes, Yeşilova'dayım, sokağın ortasındayım. Bir bankın üzerindeyim. Ama milletin gönlündeyim. Milletle gönül gönüleyim. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir mesele değil. Bu mesele Tayyip Erdoğan'la milletin arasında. Yıllarca seçilip oyları alıp emekliyi, işçiyi, çiftçiyi unutanlar şimdi çiftçiler, emekliler, emekçiler, kadınlar, gençler karar vermiş, iktidarı değiştirirken, bizi iktidara götürürken, birinci parti yapmışken bu yürüyüşümüzü kesmek istiyorlar. Onun için ona meydan okuyorum. Sen partiyi alıp başkasına verebilirsin, ben milletin gönlündeyim. Milletle bir aradayım" diye konuştu.

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ

Özel, daha sonra Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü'nde işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası açıklama yapan Özel, "Butlan kararıyla partinin seçilmiş başkanını, yaş ortalaması 42 ile seçilmiş parti meclisini, yarısı kadın olan MYK'larını, cumhurbaşkanlığı aday ofisini ortadan kaldırıp, partiyi 6 yıl önce yapılmış kurultaya geri götürmeye çalışıyorlar. Buna karşılık biz de partimizi geri almak için mücadele ediyoruz, Türkiye'nin birinci partisini iktidar yapabilmek için yol yürüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE EMEKÇİLER YENİDEN İKTİDAR OLACAK'

Özel, "En geç 2028'in nisanında, mayısında o sandık geldiğinde biz partimizi iktidar yapınca Türkiye'de emekçiler yeniden iktidar olacak, alın teri yeniden karşılığını alacak. Türkiye'deki işçi sınıfı bir kez daha altın çağını yaşayacak. Bugünlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılmaya çalışılan tam da CHP'nin iktidar yolculuğundan çevrilerek emeğin bir kez daha hakkını alacağı büyük mücadelenin önünü kesmektir" diye konuştu. Özgür Özel daha sonra Burdur'daki cezaevinde tutuklu Uşak'ın Eşme Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yılmaz Tozan'ı ziyarete gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı