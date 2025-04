Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Toplam 4 Milyon 33 Bin Göçmen Var

Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetim Modeli programı bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, alanında uzmanlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından Türkiye'de yaşayıp Şam'a dönmüş olan Muhammed'in ve onu Türkiye'den uğurlayan arkadaşlarının hikayesinin anlatıldığı video gösterimi ile devam etti.

'BİZ GÖÇÜ MEKKE'DEN MEDİNE'YE HİCRET OLARAK TELAKKİ ETMİŞTİK'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhammed'in sınıf arkadaşları ve öğretmenini kürsüye davet etti. Cumhurbaşkanı, "Niye böyle başladım? Hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim; asla, biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz, demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, tam aksine, biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik ve biz buna fırsat vermedik. Şimdi burada gördüğünüz küçük muhacirler var ve bunlar bizim evlatlarımız, bizim yavrularımız. ve öğretmenimiz de onlarla hemhal oldu, onları yetiştirdiler, bugünlere getirdiler. İşte güzellik burada. Gerçekten, ensar olmak ne kadar güzel bir şey. İşte burada. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetim Modeli Programı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorumö diye konuştu.

'DÜNYA GENELİNDE 281 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMEN VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göç meselesi, terör, yoksulluk ve iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, şu an dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Göçmen işçi sayısı ise 165 milyonun üzerinde. Son 3-4 yıldaki savaşların da etkisiyle mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Yine veriler, her dakikada en az 20 kişinin çatışma, zulüm ve terörden dolayı göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor. Bakınız dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaşlar bitmedikçe, krizler çözülmedikçe, iklim değişikliğinin etkisi daha da derinleştikçe, maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Bu süreçte zaman zaman insan olarak hepimizi derinden sarsan pek çok manzara ile de karşılaşıyoruz. Hemen her gün unut yolcularının ölümü ile sonuçlanan bir olayın, kazanın ve felaketin haberini alıyoruz. Unutmayın Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde, botlar şişlenerek, öldürülen göçmenler var, bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son on yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında hayatını kaybetti. Daha önce de farklı vesilelerle gündeme getirdim; Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Avrupa'ya sığınan binlerce çocuğun nerede olduğu, akıbetlerinin ne olduğu halen ortaya çıkarılamadı. Nice masumun hayatı, organ ve fuhuş mafyası dahil suç örgütlerinin, insan tacirlerinin kanlı pençelerinde sönüp gitti. Burada şu tenakuzu da ifade etmek mecburiyetindeyim; İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla batılı güçlerin politikaları olmasına rağmen, iş yükü paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuzö ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI

Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma kapsamında toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır. Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi" dedi.