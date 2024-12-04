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Kamu çalışanlarına ilave kademe ilerleme hakkı geliyor

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine göre, sözleşmeli statüden memurluğa geçen yaklaşık 950 bin personel ilave kademe ilerleme hakkından yararlanabilecek. Bu düzenlemenin tek seferlik maliyetinin 3,4 milyar lira olması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde yer alan sözleşmeli statüden memurluğa geçen personele de ilave bir kademe ilerleme hakkı verilmesine yönelik hükümden yararlanabilecek yaklaşık 950 bin çalışan bulunuyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

950 BİN PERSONEL YARARLANACAK

Düzenlemenin etki analizine göre, ilave bir kademe ilerleme hakkına ilişkin hükümden yaklaşık 950 bin personelin yararlanması bekleniyor.

Türkiye'de geçici kanun düzenlemeleri kapsamında memur statüsüne geçen ve halen memur kadrolarında bulunan yaklaşık 700 bin personel bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında da 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak bu personelin de memur kadrolarına geçmeleri halinde toplam 950 bin çalışan söz konusu düzenlemeden faydalanabilecek.

HÜKMÜN MALİYETİ 3,4 MİLYAR TÜRK LİRASI

Bu hükmün tek seferlik maliyeti 3,4 milyar lira olarak hesaplanırken, etki analizinde "Geçici madde kapsamında yer alan 700 bin kişi üzerinden hesaplanmıştır. Halihazırda sözleşmeli statüde bulunan 249 bin 429 personel hak etmeleri halinde ileride söz konusu düzenlemeden faydalanacakları için bu rakama dahil edilmemiştir. Söz konusu mevcut personel de bu düzenlemeden faydalandıklarında 1,2 milyar lira ilave maliyet hesaplanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Analizde, Teklif'te yer alan diğer hükümlerin yürürlüğe girmesi halinde herhangi ilave bir mali yük oluşmayacağı da belirtildi.

Kamu çalışanlarına ilave kademe ilerleme hakkı geliyor
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Güngör:

emekliye gelince para yok yersen

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