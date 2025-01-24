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DEVA Partisi, Yeni Yol Grubu'nu Tanıttı

DEVA Partisi, Yeni Yol Grubu'nu Tanıttı
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, partililerle bir araya gelerek Yeni Yol Grubu'nun kurulma amacını ve gelecekteki işbirliklerini açıkladı. Ergin, birlikteliğin kutuplaştırıcı değil birleştirici bir siyaset anlayışını benimseyeceğini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, partililerle buluştu.

Ergin, beraberindeki Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, DEVA Partisi Konya İl Başkanlığı'ndaki programda, TBMM'de kurulan Yeni Yol Grubu ve diğer gündem konularına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Ergin, Yeni Yol Grubu'nun, milleti geniş manada temsil edecek siyasi bir iş birliği için kurulduğunu söyledi.

Bu iş birliğinin gelecek dönem yapılacak seçimler başta olmak üzere, ülkeyi ilgilendiren kritik konularda güçlü bir siyasi irade ortaya koymak için yapıldığını belirten Ergin, "Bu birliktelik kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir siyaset anlayışını yerleştirecek, milletimizin karşı karşıya bulunduğu derin sorunları gerçekçi adil ve kalıcı çözümler üretecek, siyasi tıkanıklığa son verecektir." diye konuştu.

Ergin, iş birliğini oluşturan DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nin tüzel kişiliğinin devam edeceğini, her siyasi partinin kendi programı gereğince siyasetini yapacağını aktardı.

Kentin tarım ve sanayisinin daha da kalkındırılmasına yönelik çözüm önerileri ve görüşler dile getirildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Politika
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