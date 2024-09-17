Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ile Birleşme Sürecini Olumlu Değerlendiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ile birleşme görüşmelerinin sürdüğünü ve süreci olumlu değerlendirdiklerini açıkladı. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi ile de istişarelerin yoğunlaştırılmasının önemine değindi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Biz sürece olumlu bakıyoruz. Birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beraberindeki heyet ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. İki liderin 1 saat süren görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Babacan ve Erbakan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve heyetine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz de inşallah bir iade-i ziyareti planlayacağız, gerçekleştireceğiz. Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındığı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkanın ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden önemli bilgiler aldık. Bir fikir alışverişinde bulunduk. ve yine kendisinin ifade ettiği gibi bundan sonra Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasında görüşmelerin daha sık bir şekilde devam etmesi, diyaloğun arttırılması yönünde bir karara vardık. Bu ziyaretin hayırlı olmasını, hayırlara getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Misafirperverlikleri için Fatih Erbakan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini ifade eden Ali Babacan, "Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları temaslar, görüş alışverişi hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte Yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi arasındaki temasların daha sıklaştırılması, diyaloğun iki parti arasında sıhhatli bir şekilde işlemesi ve muhtemel iş birliği alanlarında önümüzdeki süreç içerisinde görüşülmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptık" dedi.

'SÜRECİ OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ'

Ali Babacan, partisinin Gelecek Partisi ile birleşme konusu ile ilgili, "Şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da iki parti arasında birleşmenin mümkün olup olmayacağı. Süreç devam ettiği için bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemiz, bugünden şöyle olur, böyle olmaz diye fikir ortaya koymamızın da doğru olmadığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla biz sürece olumlu bakıyoruz. Birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur? Bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Gelecek Partisi Deva Partisi Deva Partisi Ali Babacan Partiler Politika Ekonomi Refah

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Gaziantep maçı nereden izlenir? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı! Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı? Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });