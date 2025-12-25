BBP Genel Başkanı Destici: 'Kurucu Şehit Liderimizin Davasında Dimdik Ayaktayız'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kurucu şehit liderimizin davasında ne kadar samimi olduğu, ihlaslı olduğu, bugün onun şehadetinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen dimdik ayaktadır ve güçlenerek devam etmektedir. Allah'ın izniyle dünya var oldukça, onun davasının davacısı olmaya devam edeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediyesi tarafından Ulaş ilçesi Tecer Dağı mevkisinde yapılan Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nin açılışı için kente geldi. Açılışa; Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

'SİVAS, EN BAŞARILI İLK ÜÇ BELEDİYE ARASINDA'

Burada konuşan BBP Genel Başkanı Destici, partisinin yönetiminde olan Sivas Belediyesi'ni yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, "Sivas Belediyemiz, şu anda son yapılan kamuoyu araştırmalarında da Türkiye'nin en başarılı ilk üç belediyesi arasındadır. Hatta bize göre birinci belediyesidir. Verdiği sözleri yerine getirme noktasında. Projelerini yerine getirme noktasında ve yine kamuoyu, halk, vatandaş, memnuniyeti açısından. Daha iki gün önce yaptırdığımız saha çalışmasında da bunu tekrar teyit etmiş olduk. Sivas'ta bugüne kadar belediye hizmetleri noktasında en büyük memnuniyetin yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

'ÖNCE VATAN, MİLLET, BAYRAK, EZAN'

Partinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını devam ettirdiklerini söyleyen Destici, "BBP; 1993 yılında şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde önce vatan, önce millet, önce bayrak, önce ezan ve Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk birliği emeliyle, Türkiye sınırları içerisinde doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si Sünni'si, bir arada mutlu ve müreffeh bir şekilde kardeşçe yaşasın ideali ile kurulmuştu. Kurucu şehit liderimizin davasında ne kadar samimi olduğu, ihlaslı olduğu, bugün onun şehadetinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen dimdik ayaktadır ve güçlenerek devam etmektedir. Allah'ın izniyle dünya var oldukça, onun davasının davacısı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN UZUN: SAATTE 375 TON TAŞ ÜRETECEĞİZ

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise açılışı yapılan tesis hakkında bilgi verdi. Başkan Uzun, "Burası, 610 dönümden oluşan bir taş ocağı alanıdır. Tesis 240 dönümü oluşturuyor, geri kalanını da bizim tahsis aldığımız taş ocağı alanı oluşturmakta. Bu tesisi açmak için 1 yıldır mücadele veriyoruz. Alanı düzenledik, yollarını açtık, tesisin ihalesini yaptık. Saatte 375 ton taş üreteceğiz. Bu şu demek; Sivas'a senelik 1,5 milyon tonun üzerinde taş üretim ve kırma tesisini kazandırıyoruz" dedi.