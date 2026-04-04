Destici: Amerika'da olan bizde de olacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Antalya'daki il olağan genel kuruluna katıldı. Tek listeyle girilen il başkanlık seçiminde mevcut başkan Mustafa Yılmaz tekrar seçildi. Her yıl 25-31 Mart tarihlerini Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma haftası olarak değerlendirdiklerini belirten Genel Başkan Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 17'nci seneidevriyesinde rahmetle, şükranla, dualarla ve tekbirlerle yad ettiklerini söyledi.

'EKONOMİDEKİ PROBLEMLERİN EN TEMEL KAYNAKLARINDAN BİRİ BÜTÇE AÇIĞI'

Havalimanından inerek salona geldikleri sırada taksici esnafının yollarını çevirdiğini ve sohbet ederek dertlerini anlattıklarını dile getiren Destici, "Korsan taksiden çok dertliler, biz de yasal olmayanın her türlüsüne karşıyız. Dolayısıyla taksici esnafımızın bu konudaki şikayetlerini, taleplerini haklı buluyoruz. Yine Türkiye şu anda vergi gelirlerinin gayrisafi milli hasılaya oranı bakımından Avrupa Birliği ortalamasını yakalayabilmiş değil. Afrika ülkelerinde bu oran yüzde 15-16, en fazla 18, Avrupa'da yüzde 45-40 seviyesinde. Bizde ise bu oran yüzde 24-25'lerde. Bu oranı yüzde 35'lere çıkarabilmiş olsak bizim de bütçe açığımız olmaz. Bugün ekonomimizdeki problemlerin en temel kaynaklarından biri bütçe açığıdır. İkincisi de cari açıktır" dedi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞININ 60-65 MİLYAR DOLARINI TURİZMDEN KAPATIYORUZ'

Cari açığın dış ticaretten kaynaklandığını söyleyen Mustafa Destici, "Yani dışarıya sattığınız ihracat rakamıyla dışarıdan aldığınız ithalat rakamının arasındaki fark. Şu anda ne kadar? Biz takriben 250 milyar dolarlık satış yapıyoruz. Yine takriben 350 milyar dolarlık alış yapıyoruz. Arada 100 milyar dolarlık açık var. Bunun 60-65 milyar dolarını kapatıyoruz. Nereden? 60 milyar dolarını turizmden. Bunun önemli bir rakamı da Antalya'dan geliyor. Geriye ne kalıyor? 30-35 milyar dolar. İşte bu parayı sıfırladığımız gün, yani ihracat- ithalat dengesini sağladığımızda Türkiye ekonomisi düze çıkacak" diye konuştu.

'AMERİKA VE İSRAİL DURUP DURURKEN İRAN'A SALDIRDI'

Dünyada yaşanan olayların Türkiye'yi ilgilendirdiğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere dışişleri bakanlarımızın ve devletimizin, hükümetimizin, Meclisimizin, siyasi partilerimizin ferasetli duruşuyla bugüne kadar bütün bu süreçleri elbette ki yaralar aldık ama bu yaraların büyümesine fırsat vermeden atlattık. Şu anda da mesela tam ekonomimiz düzeliyor. Düzlüğe çıkarıyoruz. Enflasyon düşüyor. Faizler düşüyor derken birden bu sefer de Amerika ve İsrail durup dururken, hiçbir uluslararası meşruiyeti olmayan bir şekilde İran'a saldırdı."

'ÇİN'LE TİCARETİ DENGELERSEK CARİ AÇIK KALMAZ'

Türkiye'nin bütçe açığını kapatması ve ardından dış ticaret açığını dengelemesi gerektiğini ifade eden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Çin'e 5 milyar dolarlık satış yapıyoruz. 65 milyar dolarlık alıyoruz. Biz Çin'den petrol alamıyoruz. Biz Çin'den doğal gaz almıyoruz. Peki niye alıyoruz? Ucuz diye alıyoruz. İşte ucuz etin yahnisi diye de bir atasözü var değil mi? Şimdi dolayısıyla da ucuz ama Çin malı adı üzerinde. Yani bu malların bizim yerli ürünlerimizden ya da Avrupa menşeili ürünlerden daha kalitesiz olduğunu, daha az suya dayanıklı olduğunu biliyoruz. İki ülke arasında hangi ülke olursa olsun mütekabiliyet esasları gözetilmeli. Siyasi konularda da ticari konularda da olmalı. Çin'le ticareti dengelersek dış ticaretimizde açık kalmaz, cari açık kalmaz."

"Bir ülke, bir devlet, bir millet, bir aile, bir fert kendi güvenliğini sağlayamıyorsa özgürlüğü de yoktur" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Amerika ile İsrail barış mı istiyor? İran'a niye saldırdı? Filistin'e, Irak'a, İran'a saldıranın, yarın Türkiye'ye saldırmayacağın garantisi mi var. Onun için biz hazırlıklı olacağız. Kendi tanklarımızı kendimiz yapmalıyız ki Allah'a hamdolsun İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Tankımız yapıldı. O akıllı bombaları şimdi kendimiz yapıyoruz. Balistik füzelerimiz var. İnşallah bunların menzilleri de uzayacak, seri üretimleri olacak. ve daha da önemlisi. Herkes duysun ve desin ki açıkça söylüyorum; Amerika'da olan bizde de olacak. Amerika'da nükleer başlıklı silah varsa Türkiye'de de olacak."

Genel Başkan Mustafa Destici, konuşmasının ardından BBP'ye geçenlere rozet taktı. Başkan Destici'ye Antalyaspor ve Alanyaspor formaları ile çeşitli hediyeler verildi. BBP Genel Başkanı Destici, daha sonra kentten ayrıldı.

