Dervişoğlu: Emekli ikramiyesiyle ev alınan günler geride kaldı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Eskiden bu ülkede bir işçi emekli olduğunda alacağı ikramiyeyle başını sokacak mütevazı bir ev alabilirdi, evladının düğününü yapabilirdi. Şimdi aldığı ikramiye ile elden aldığı borçları kapatıyor, kredi kartının asgarisini ödüyor, ay sonunu nasıl getireceğini hesaplıyor." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararını eleştirdi.

Kamuoyundaki tartışmaları anımsatan Dervişoğlu, "Ekranlarda ne görüyoruz? Haberlerde ne duyuyoruz? Biz neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz? İki haftadır, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar her kanalda tek bir konu, tek bir başlık, tek bir gündem var ve bu konu salt bir parti meselesi, şahısların çekişmesi olarak ele alınıyor. O ekranları seyredince sanırsınız ki memlekette başka bir şey olmuyor da bir siyasi parti içinde adil bir rekabet yaşanıyor. Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine oluşmuş, Türkiye de o sorunla uğraşıyor." diye konuştu.

Dervişoğlu, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının diğer tüm sorunları unutturduğunu, sanki enflasyon ve hayat pahalılığının ortadan kalktığını, ekonomi programının tıkır tıkır işlediğini, emekli ve asgari ücretlinin hakkını aldığını, çiftçinin ürettiğinin karşılığını aldığını, "asayiş" diye bir sorunun kalktığını söyledi.

Yaşananlar karşısında insanın "ne butlanmış be arkadaş?" diyesinin geldiğini belirten Dervişoğlu, kasten ve taammüden sahnelenen bu "cambaza bak" oyunuyla milletin gözüne perdeler indirildiğini, bütün bunların sebebinin ise iktidar ve ortakları olduğunu iddia etti.

"KOBİ'nin, sanayicinin KDV alacağını ödeyin"

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Dervişoğlu, TÜİK rakamlarını aktararak yıllık enflasyonun yüzde 32,61 şeklinde açıklandığını, Merkez Bankasının yıl sonu hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükselttiğini ifade etti.

Hükümetin enflasyon hedefini tutturamadığını kaydeden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Eskiden bu ülkede bir işçi emekli olduğunda alacağı ikramiyeyle başını sokacak mütevazı bir ev alabilirdi, evladının düğününü yapabilirdi. Şimdi aldığı ikramiye ile elden aldığı borçları kapatıyor, kredi kartının asgarisini ödüyor, ay sonunu nasıl getireceğini hesaplıyor. Ocaktan bu yana beş aylık enflasyon yüzde 16'yı geçiyor. Bu oran hepimizin eriyen satın alma gücünün oranı. Sofralarımızdan eksilen zeytinin, peynirin oranıdır. Masa başında oynadıkları rakamlarla sahte başarı hikayeleri anlatıyorlar. Oysaki sadece pazar filesi bile rakamların gerçeğini anlatmaya yetiyor. Çocuğunun beslenme çantasını boş gönderen anaların gözyaşları bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor."

Dervişoğlu, sanayicisi ve esnafın SGK borcunu ödeyemediğini, gelir vergisi dilimlerinin 10 yıldır güncellenmediğini, maaşların cebe girmeden vergi tuzağında eridiğini söyledi.

Sadece eleştirmediklerini, çözüm önerileri de sunduklarını aktaran Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"KOBİ'nin, sanayicinin KDV alacağını ödeyin. Vergi olarak toplayıp harcadığınız paranın hesabını verin. Esnafın, sanayicinin SGK ve vergi borçlarını teminatsız taksitlendirin. Teminat şartıyla çözümsüzlüğü değil, ona şans verip ve güvenerek üretmesini hedefleyin. Kapısına kilit vurmasını umursamadığınız esnaf ve sanayici bu ülkenin bel kemiğidir. Teknoloji girişimcilerinin geçen yıldan kalma teşviklerini ödeyin. Çiftçi, tarım ürünleri ve nakliye için mazottaki ÖTV'yi kaldırın. Bu kadar zor değil arkadaş. Hepimiz yıllardır söylüyoruz, üretici feryat edip duruyor. Yapay zeka çağındayız, siz de teknoloji atılımıyla övünüyorsunuz. Sonra seçim zamanı patates deposu basıyorsunuz."

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, çiftçinin tarlasına küstürüldüğünü, açıklanan taban fiyatlarının maliyetin bile altında kaldığını, Anadolu'da tarımsal üretimin durma noktasına geldiğini savundu.

Terörsüz Türkiye sürecini de eleştiren Dervişoğlu, milletin şehit analarının gözyaşlarını unutmadığını, terörün bedelini gencecik fidanlarıyla ödediğini söyledi.

"Kök yasa" gibi önerilerle terör örgütü PKK mensuplarına af getirilmek istendiğini iddia eden Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük mitingleri yapılacağını, İYİ Parti'nin buna karşı 27 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanında "Şehitlere Saygı ve Teröre Lanet Mitingi" düzenleyeceğini bildirdi.