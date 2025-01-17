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Dervişoğlu: Demokrasiden Umutluyuz, Türkiye'yi Aydınlık Günlere Taşımalıyız

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırıkkale'de esnaf ziyaretinde bulunarak Türkiye'nin karanlık günlerden kurtarılması için irade gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, insanların endişeli olduğunu ancak umutsuz olmadıklarını vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Herkes yarınından endişeli ama çaresiz ve umutsuz değiliz. Allah'a şükür ki hala demokrasiden umudumuz var ve Türkiye'yi bu karanlık günlerden alıp, aydınlık ufuklarla buluşturabilecek bir iradenin ortaya konulması lazım." dedi.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Dervişoğlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Dervişoğlu, Zafer Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir iş yerinde esnafla sohbet eden Dervişoğlu, hiç kimsenin geleceğe dair garantisinin olmadığını savundu.

İnsanların kendilerini rahatlık içinde hissetmediğini öne süren Dervişoğlu, "Herkes yarınından endişeli ama çaresiz ve umutsuz değiliz. Allah'a şükür ki hala demokrasiden umudumuz var ve Türkiye'yi bu karanlık günlerden alıp, aydınlık ufuklarla buluşturabilecek bir iradenin ortaya konulması lazım. Dönemsel birtakım olaylar var. Türkiye'nin gerçek problemlerini ıskalayıp başka alanlardan siyasi beslenme imkanı yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü koruyacaksın ama huzura, refaha ve güvenliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Dervişoğlu, esnafın "Bundan 5 ay öncesinde PKK'yı terör örgütü ilan edip de ağzına almak istemeyenler şimdi el ele tutuşmaya çalışıyorlar" sözü üzerine şunları kaydetti:

"El ele tutuşmaktan öte bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor. Şimdi işlerin iyi de olsa gülemezsin. Ayrıca konuşuyorlar, konuşuyorlar ortada bir şey yok. Ziyarete gidiyorlar, heyetler konuşuyor, bir açıklama yapılıyor içinde hiçbir şey yok. Bomboş bir açıklama. Bütün bunları yapıp da bu ülkenin menfaatine bir netice çıkarıp adım atsalar gam yemeyeceğim."

Dervişoğlu, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya, bazı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ile İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Tolga Tanrıverdi ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Politika
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