Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kale ve Tavas ilçelerinde incelemelerde bulundu

Denizli'ye yeni atanan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kale ve Tavas ilçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Denizli'ye yeni atanan Vali Ömer Faruk Coşkun, kente alışım sağlamak amaçlı ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Vali Coşkun, Kale ve Tavas ilçelerinde yapılan çalışmaları da yerinde incelerken vatandaşlarla da bir araya geldi.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Denizli Valiliği'ne atanan Vali Ömer Faruk Coşkun, kente uyum sağlamak amaçlı çalışmaları sürdürdü. Vali Coşkun, çalışmalar çerçevesinde Kale ve Tavas ilçelerini denetledi. İlçe kaymakamlarını makamında ziyaret eden Coşkun, ilçelerin genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Ömer Faruk Coşkun, esnaf ve üretici vatandaşlara bol ve bereketli kazançlar diledi. - DENİZLİ