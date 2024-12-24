Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
Hedefindeki yeni ülke belli oldu! Verdiği talimat da bunun işareti
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün: Yoksulluk Kronikleşmiş Bir Sorun

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün: Yoksulluk Kronikleşmiş Bir Sorun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Aile Bakanlığına ayrılan bütçenin düşmesini ve artan yoksulluk sorununu TBMM'de eleştirdi. Boşanmaların ve düşen doğurganlık oranlarının aile yapısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, " Yoksulluk, artık Türkiye'nin kronikleşmiş bir sorunudur; yoksulluğu önleyemeyiz, yoksulluğu sadece yönetebilirsiniz" dedi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, aile bakanlığına ayrılan bütçe, artan boşanmalar, bozulan aile yapısı ve düşen doğurganlık oranlarıyla ilgili olarak TBMM kürsüsünden açıklama yaptı. Devletin verdiği sosyal yardımlardan faydalanan aile sayısı her geçen gün artarken bakanlık bütçesinin düşürüldüğüne dikkat çeken Milletvekili Sema Silkin Ün, "Enflasyonla, rant düzeniyle, vatandaşı öncelemeyen ekonomi programlarıyla halkı fakirleştiren Hazine Bakanı varken, Aile Bakanı da kendine oluşan yoksulluğu yönetmekten başka yol bulamaz. Hazine Bakanı öyle acımasız ki sosyal yardımlardan faydalanan aile sayısı artarken yardımların bütçesini düşürüyor; bunun yoksulluğun sürdürülebilirliğini garanti altına almaktan başka bir motivasyonu olamaz. İktidar her fırsatta aile bütünlüğünü korumanın mücadelesini verdiklerini ifade ediyor. Bu iddiayı, boşanmalar hız kesmezken, geçim derdi yüzünden aile parçalanmaları artarken Bakanlığı büyük bir yardım kuruluşuna çevirerek nasıl yapacaksınız? Bu iklimden ancak yoksullar ordusuna yazılmayı bekleyen fertler yetişir. Bir ülkede nüfusun başa baş seyretmesi için doğurganlık hızı kadın başına 2,1'i olmalı, bu oran hızlı bir şekilde 1,51'e düştü ve her 5 aileden 1'i dağılıyor, daha da çarpıcı olanı 2053 yılına geldiğimizde her 100 aileden 28'inin dağılmış aile statüsünde olacağı öngörülüyor. Bu tablo, net olarak ailenin korunamadığının, aile politikalarının yetersizliğini gösteriyor. İktidar, sürekli evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden söylemlerde bulunuyor ama bu teşviki karşılayan bir icraat ortaya koymuyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Devlet okulunda infial yaratan görüntü
img

İhracı istenen teğmenler için kritik tarih belli oldu
img

Alkol piyasasına yeni sınır geldi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölümcül ihmal
Dünyanın konuştuğu saldırıda yapılan hata şoke etti
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı

Son Dakika Haberleri

Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.