Haberler

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında FETÖ raporu, cezaevi hak ihlalleri, Van'daki dolu zararı ve ulaşım sorunlarını gündeme taşıdı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gergerlioğlu, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'yla ilgili işlem yapılmadığını belirterek tepki gösterdi.

Cezaevlerinde yaşandığını ileri sürdüğü hak ihlallerini anlatan Gergerlioğlu, söz konusu ihlallerin giderilmesini istedi.

Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van'da dolu yağışı nedeniyle bazı çiftçilerin ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Çiftçilerin dolunun oluşturduğu zararın altından kalkamayacağını savunan Çiftyürek, "Talepleri hükümetin destek vermesi. Zarar tespiti yapılmasını, banka kredilerinin faizsiz ertelenmesini ve mazot gübre desteği sağlanmasını istiyorlar." dedi.

Çiftyürek, Van'daki ulaşım ağlarının tepeden tırnağa sorunlu olduğunu, bu durumun şehrin ekonomisini etkilediğini öne sürdü.

Kaynak: AA / İsa Toprak
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Adliye önünde korkunç olay! Otobüs durağına gelenler fark etti
Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın

Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha
AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı

AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor