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DEM Partili vekiller Meclis'te motorin zammını ve kadına yönelik şiddeti gündeme getirdi

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu motorin zammını, düşük asgari ücret ve emekli maaşını eleştirirken Dilan Kunt Ayan hükümete kadına yönelik şiddeti durdurma çağrısı yaptı.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugün itibarıyla motorin fiyatlarına yapılan zammı eleştirdi.

Asgari ücret ve emekli maaşının düşük olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, bu duruma tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonuna değinerek, eleştirilerde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, geçen yasama yılındaki düzenlemelerin büyük çoğunluğunun halkın sorunlarına dokunmadığını savunarak, "Umuyoruz ki tüm siyasi partilerle birlikte bu dönem gerçekten de halkın sorunlarını çözen, tüm halkların eşit, adil, özgür, refah içinde yaşamasına hizmet edecek yasaların yapılacağı bir dönem olur." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hükümete çağrıda bulunan Ayan, "Gelin bu şiddeti birlikte durduralım ve kadınları yaşatmak için birlikte adım atalım." dedi.

Kaynak: AA
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