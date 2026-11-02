DEM Partili Dindar, Van'da tarımsal gerilemenin sosyal sorunlara yol açtığını savundu

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DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'da tarım alanında yaşanan gerilemenin sosyal, siyasal ve kamusal sorunlara neden olduğunu söyledi.

Dindar, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, Van'da yaşanan tarımsal sorunlar ve bunların çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırladıklarını aktardı.

Van'ın tarım ve hayvancılık açısından geniş imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Dindar, vilayetin Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Dindar, tarım ve hayvancılığın yaşadığı sorunların yalnızca iklim ve coğrafi özelliklerle açıklanamayacağını, bunun temel nedenleri arasında yanlış politikaların da yer aldığını savundu.

"Tarımın gerilemesi aynı zamanda yoksulluğun, işsizliğin, göçün ve gıda güvensizliğinin gerilemesi anlamına gelmektedir" diyen Dindar, kentte yıllık tarımsal üretimin 15 milyar lira düzeyinde olduğunu, küçükbaş hayvan varlığının 1990'lı yılların çok gerisinde kaldığını söyledi.

Vilayetteki tarımsal üretime ilişkin verileri paylaşan Dindar, "Van'da üretim alanları daralıyor, çiftçiler tarımdan kopuyor." diye konuştu.

Artan maliyetlerin çiftçilerin tarım sektöründen kopmasına neden olduğunu belirten Dindar, "Son bir yıldaki kopuş, bölgedeki tarımsal istihdamın yaklaşık yüzde 25'ine denk gelmektedir" ifadesini kullandı.

Van'da uzun vadeli, katılımcı ve bütünlükçü bir tarım politikasının geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Dindar, tarıma dayalı sanayinin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine değindi.

Hazırladıkları "Van Tarım Raporu"nu ilgili kamu kurumlarına sunacaklarını ifade eden Dindar, çiftçilerle, üreticilerle mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA