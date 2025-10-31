DEM Parti Vekilleri Şanlıurfa'nın Sorunlarını Gündeme Getirdi

DEM Parti Şanlıurfa milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ile Ferit Şenyaşar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın en yüksek doğum oranına sahip illerden olmasına rağmen şehirde yeterli sayıda kadın doğum hastanesinin, tıbbi cihaz ve doktorun bulunmadığını söyledi.

Kentteki okullarda da hijyen sorunları bulunduğunu ileri süren Ayan, okullarda öğretmen açığı bulunduğunu, çok sayıda ücretli öğretmenin çalıştırıldığını savundu.

Şanlıurfa'ya yurt içi uçuş sayılarının artırılmasını isteyen Ayan, turistik ve tarihi önemi bulunan şehre yurt dışı uçuşlarının da açılmasını talep etti.

Ayan, Şanlıurfa'nın sorunlarının çözülmesi için 2026 yılı bütçesinden gerekli payın ayrılmasını istedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Şenyaşar ise Şanlıurfa'da çiftçilerin bazı sorunlar yaşadığını belirterek, "İktidarın ithalatı önceleyen sermaye yanlısı tarım politikaları yerli üretimi tehdit ediyor." dedi.

Şanlıurfa'da 2025'te pamukta, buğdayda, mısırda üreticinin zarar ettiğini savunan Şenyaşar, "Fıstık üretiminin yoğun yapıldığı Urfa'nın Bozova, Halfeti ve Birecik ilçesinden Fırat Nehri geçiyor ama fıstık ağaçları susuzluktan kuruyor. Tarımsal üretimi etkileyen sulama projeleri bir an önce hayata geçirilmelidir." diye konuştu.