DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
DEM Parti Mersin, Erzurum ve Şanlıurfa milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında ramazan ayında yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekti. Gıda fiyatlarının artışı, yoksullaşma ve emeklilerin durumu gibi konular ele alındı.

Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Doğan, ramazan ayını kutlayarak, ekonomiyi eleştirdi.

Ramazan ayında vatandaşların sofralarını kurmakta zorluk yaşayacağını, sofralarının küçüldüğünü savunan Doğan, kredi kartı borcu olanların da zor durumda olduğunu, gıda fiyatlarının sürekli yükseldiğini söyledi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin bir enflasyon sarmalıyla değil toplumun en savunmasız kesimlerini hedef alan "yoksullaştırma ve mülksüzleştirme" süreciyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların olduğunu söyleyen Beştaş, "Ailelerinin yanından alınma riski olan çocuklar var. Bu çocuk sayısı 182 bin 997'ye ulaşmış durumda. Düşünün bir ülkede aileler çocuklarıyla birlikte yaşayamıyor, çocukların kendilerinden alınma riski var." dedi.

Devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini belirten Beştaş, bunun anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Üniversiteye giden gençlerin barınamadığını dile getiren Beştaş, emeklilerin de geçinemediğini ifade etti.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını eleştiren Beştaş, "Bu para emekliye sadece 5 gün yeter, sonraki 25 gün emekliler ne yapacaklar?" sorusunu yöneltti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, ramazan ayının İslam alemine huzur ve bereket getirmesini diledi.

Türkiye'de asgari ücretlinin, emeklinin ve çiftçinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini savunan Şenyaşar, "Tarım ülkesi olmamıza rağmen dünyanın en yüksek gıda enflasyonunu yaşıyoruz. 5 kişiden oluşan bir ailenin bir iftar maliyeti 2 bin lirayı geçiyor. Etin kilosu 600 lira olmuş." diye konuştu.

Şenyaşar, ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna da dikkati çekerek, "Evimize giderken yol üstünde fakir bir ailemizin kapısını çalalım, bir ihtiyacını karşılayalım ki tuttuğumuz orucun bir anlamı olsun." ifadesini kullandı.

