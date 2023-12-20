DEM Parti Milletvekilleri Bütçe Üzerinde Konuştu

DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde söz aldı. Milletvekilleri, yoksulluğun derinleştiğini ve ekonomik krizin emekçiler ve yoksullar tarafından ödendiğini iddia etti.

DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde söz aldı.

DEM Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, Türkiye'de eskiden yoksulluğun olduğunu, bugün ise yoksulluğun derinleşerek açlık seviyesine evrildiğini öne sürdü.

AK Parti milletvekillerinin sosyal yardımların 47 kat arttığından bahsettiklerini ifade eden Temelli, bu durumun yoksulluğun 47 kat artmasının bir göstergesi olduğunu ileri sürdü. Temelli, "Siz bir muhtaçlar ekonomisi yarattınız, yoksulluk ekonomisi yarattınız ve sonucunda da burada 47 kat artmış bir sosyal yardım sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla ortada sosyal devlet yoksa hayırseverlik vardır, zaten neoliberal politikaların da temel aldığı mesnet budur. Halk yoksul, sermaye zenginleşmeye devam ediyor. Dolayısıyla siz gelir dağılımını bozmaya devam edeceksiniz, servet sahiplerinin servetine servet katacaksınız." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanının verdiği bir röportajda "Ben de geçinemiyorum" diyerek adeta yoksul halkla alay ettiğini savunan Temelli, "Milyon dolarları olan Manhattanlı bu hanımefendi adeta bu ülkenin yoksullarıyla, emekçileriyle alay ediyor. Dolayısıyla ülkedeki durum bu. Merkez Bankası Başkanı neden şimdi böyle bir röportaj veriyor? Çünkü şu anda asgari ücret görüşmeleri yapılıyor ve dolayısıyla sinsice. Bu ülkede ücretlilerle emekçilerle bu anlamda uğraşılmaya devam ediliyor." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, ekonomik krizin tüm yükünü emekçiler ve yoksulların ödediğini iddia etti.

BDDK verilerine göre bankaların net karının yüzde 53,5 artışla 439,7 milyar lira olduğunu, piyasayı kontrol eden büyük şirketler ve bankaların adeta ekonomik krizi fırsata çevirdiğini öne süren Eren, "Bu sermaye grupları karlarına kar katarken hangi emekçinin geliri yüzde 53,5 artmıştır. Bankacılık sektörünün karı 5 yılda toplam 80 milyar doları aşmıştır. Bu kar kimden elde edildi? Tabii ki yoksuldan, emekçiden. Parası olanın daha da fazla zenginleştiği, yoksulun ise daha fazla yoksullaştığı bir sistem yarattınız maalesef." diye konuştu.

"Siz bir enkaz devraldınız ve uluslararası arena sizi ciddiye almıyor"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, herkesin ana dilini özgürce konuşması gerektiğini savunduğunu belirterek, "Kimsenin kızmasına gerek yok. Kürtler, Türkçe konuşmaktan çekinmiyorlar, kızmıyorlar. Kürtler, Türkçenin kendilerine dayatılmasına kızıyor. Ben bir Türk olarak bunu gördüm." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırım çekmek için "Evliya Çelebi" gibi dünyayı gezdiğini öne süren Gergerlioğlu, "Yatırımcı arıyor ama bulamıyorsunuz. Ortada berbat bir ekonomi var. Siz bir enkaz devraldınız ve uluslararası arena sizi ciddiye almıyor. Kredi kartı faizlerinin en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz. Uluslararası arena diyor ki 'Bu ülke seçim ekonomisi uygulayacak ya da seçimlerden sonra Erdoğan, Şimşek'e müdahale edecek.' Ülkede de öyle işler oluyor ki borsa çöküyor, halk soyuluyor, şirketler kazanıyor." ifadelerini kullandı.