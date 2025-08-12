DEM Parti Mersin Milletvekili Doğan'dan İşçi Maaşları Üzerine Eleştiriler

Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, enflasyon ve vergiler nedeniyle işçi maaşında kayıplar yaşandığını ileri sürdü.

Doğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, işçilerin yaşadığı sorunlara değinerek, Türkiye'nin "emek cehennemine, işçi mezarlığına" dönüştürüldüğünü öne sürdü.

DİSK-AR tarafından yapılan çalışmaya göre, yılın ilk 7 ayında enflasyon ve vergiler nedeniyle işçi ücretlerinin 972 milyar lira eridiğini aktaran Doğan, enflasyon ve vergilerle halktan sermayeye yaklaşık 1 trilyon lira aktarıldığını iddia etti.

Asgari ücrete ara zam yapılmamasının ücret kayıplarını büyüttüğünü dile getiren Doğan, işçiler açısından "derin yoksulluğun" kalıcı hale geldiğini, servet sahiplerinin ise büyüme oranlarını artırdığını savundu.

Dem Parti'li Doğan, "bazı iş yerlerinde fazla mesailerin ödenmediği, izinlerin kullandırılmadığı ve çalışanların insan onuruna aykırı koşullarda çalıştırıldığı" iddiasını dile getirdi.