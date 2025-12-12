Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da yürüyüşe katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da yürüyüşe katıldı
Güncelleme:
DEM Parti tarafından organize edilen 'Ekmek ve Barış İçin Bütçe' yürüyüşüne katılan Tülay Hatimoğulları, Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yürüyüşün amacı, halkın taleplerini Meclis'e iletmek ve asgari ücret ile emekli maaşlarına yönelik talepleri dile getirmek.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Dem Parti tarafından Atatürk Parkı önünden il başkanlığına kadar "Ekmek ve Barış İçin Bütçe" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılan Hatimoğulları, yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Batman'ın yanı sıra Aydın, Hatay ve Tekirdağ'da da başlayan yürüyüşün Ankara'da son bulacağını belirten Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Yürüyüşümüz üç gün devam edecek. Değerli halklarımızın, işçilerin, emekçilerin, yoksulların, barınamayanların, hepsinin talebini, mektuplarını Meclis'e götüreceğiz. Genel kurulda bütçe görüşmeleri sürerken, halktan, işçiden, emekçiden, yoksullardan, barınamayanlardan, gençlerden ve kadınlardan olan esas talepleri ileteceğiz."

Bütçenin hazırlanması aşamasında taleplerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini anlatan Hatimoğulları, "DEM Parti olarak asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesini istiyoruz. En az yılda iki kez enflasyon artışı oranına göre bu ücretin yenilenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli bulunduğunu vurgulayan Hatimoğulları, emeklilerin maaşının da asgari ücret düzeyine çekilmesini istediklerini ifade etti.

500

