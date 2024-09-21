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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Emeklilerin Sorunlarını Dinledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Emeklilerin Sorunlarını Dinledi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları' kapsamında emeklilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Hatimoğulları, emeklilerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, haklarının savunulmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Adana'da emeklilerle bir araya geldi.

Hatimoğulları, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi'ndeki toplantıda, emeklilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Hatimoğulları, emeklilerle birlikte olmanın kendisi açısından apayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Emeklilerle birlikte hep alanlarda olduklarını anlatan Hatimoğulları, "Emekli demek emek veren, dirsek çürüten demektir. Emekli demek, yıllar boyunca çoğu kesintisiz bir şekilde alın teri döken demektir. Sabahın köründen kalkıp işe giden akşama kadar çalışan demektir. Hastalıkta bile çalışmak zorunda kalan demektir." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları, ülkeyi bugüne kadar taşıyanların emekliler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Emekliler emeği üretenlerdir. Dolayısıyla dünyadaki en kutsal şeylerden biri emekse bu emeği veren insanlar da en kutsaldır. Emeklilerin hakkı çok kutsaldır. 16 milyon emeklinin hakkını savunmak Dem Parti'nin de boynun borcudur. Herkesin de boynunun borcudur. Biz DEM Parti olarak emeklinin hakkı için ne gerekiyorsa, ne mücadele etmek gerekiyorsa gerek parlamentoda gerekse arkadaşlarımızın alanlarda yürüttüğü mücadelelerle hep birlikte olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Politika

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