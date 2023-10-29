Cumhuriyet Bayramı'nda Sinan Ateş Unutulmadı

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Cumhuriyet'in 100. yılında unutulmadı. Ateş'in yeğeni, dayısının mezarına Türk bayrağı bırakarak, "Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun dayıcım" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda unutulmadı. Bursa'da bulunan Ateş'in mezarına Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrakları bırakıldı. Ateş'in yeğeni de dayısının mezarına Türk bayrağı bırakarak, "Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun dayıcım" dedi.

Ateş'ın ablası Selma Ateş sosyal medya hesabından, "Bir Sinan, gider bin Sinan gelir' demiştin evlatların senin izin de gururla adını yaşatacaklar" mesajını paylaştı.