Erdoğan başkanlığında kabine toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin değerlendirilmesi, Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımların da değerlendirileceği belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.