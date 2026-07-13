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Erdoğan başkanlığında kabine toplandı

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin değerlendirilmesi, Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımların da değerlendirileceği belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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