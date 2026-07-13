Dünya Kupası'nda Hollywood skandalı: Ünlü oyuncu tribünden atıldı!

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Alexandra Daddario, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi desteklemek için tribündeki yerini aldı. Thomas Tuchel'in yönetimindeki İngiltere milli takımını turnuva boyunca yakından takip eden 40 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak Miami'de oynanan dev Norveç çeyrek final karşılaşmasında boy gösterdi. Maçı kendisi için ayrılan lüks kurumsal locadan izleme hakkı olan Daddario, saha içi heyecanına daha yakından ortak olmak isteyince ortalık karıştı.

Locasından ayrılıp alt tribünlerdeki taraftarların arasına gizlice sızarak daha iyi bir görüş açısı yakalamaya çalışan ünlü oyuncu, stat güvenlik görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Görevliler tarafından fark edilen ve oturduğu koltuklardan hızla uzaklaştırılan Daddario, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güvenlik esliğinde tribünden çıkarılırken çekilen bir fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, gönderisine "Tribünlere sızmaya çalışırken kovuldum" notunu düştü.

Güzel oyuncunun bu futbol tutkusu ve neşeli tavırları hayranları tarafından büyük beğeni toplarken, locasında kendisine eski Wrexham forveti Ollie Palmer'ın da eşlik ettiği görüldü. Mick Jagger ve Maya Jama gibi isimlerin de izlediği mücadelede Daddario, tribünden çıkarılsa da futbolseverlerin ve basının odak noktası olmayı başardı.

Dünyaca ünlü aktris, sinema dünyasında özellikle Percy Jackson serisi, Baywatch ve San Andreas Fayı gibi büyük bütçeli Hollywood yapımlarıyla adını duyurdu. Son dönemde ise popüler televizyon dizisi The White Lotus'taki başarılı performansıyla geniş kitlelerin beğenisini topladı ve Emmy ödülüne aday gösterildi.

Kaynak: Haberler.com