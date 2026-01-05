Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.52'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; 2025'in genel değerlendirmesinin yapılacağı ve 2026'ya ilişkin beklentilerin ele alınacağı belirtildi. Ayrıca, Terörsüz Türkiye hedefi ile Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uymayan tutumu, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki son durum ve ekonomi maddelerinin ele alınacağı belirtildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesinin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

