Türkiye'nin Küresel Rolü Pekişiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel istikrarı tehdit eden böyle bir ortamda, yükselen güç olarak Türkiye, bölgemizde ve dünyada sorunların çözümünde aktif rol oynamaktadır. İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir." ifadelerini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının süreli yayını olan "Ayın Tarihi" dergisinin 22. sayısında, "Ulaşımda Küresel Merkez, Diplomaside Güçlü Oyun Kurucu: Türkiye" başlıklı başyazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazısında, dünyanın bölgesel ve küresel risklerin, sınamaların ve kırılmaların arttığı bir dönemden geçtiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve bölge ülkelerine saldırıları, ticaret savaşları, Asya-Pasifik'teki ve Afrika'daki krizler ile Hindistan-Pakistan çatışması gibi gelişmelerin bunun en somut göstergesi olduğuna işaret eden Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel istikrarı tehdit eden böyle bir ortamda, yükselen güç olarak Türkiye, bölgemizde ve dünyada sorunların çözümünde aktif rol oynamaktadır. İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir. Ülkemiz, dünya için verdiği refah ve istikrar mücadelesinde gücünü, tam bağımsız Türkiye idealiyle attığı adımlardan almaktadır. Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolü, Suriye'nin birliğini koruması ve yeniden inşasına güçlü desteği, Somali-Etiyopya arasındaki uzlaşmaya katkısı ve soykırıma maruz kalan Filistin'in sesini dünyaya duyurması bunun en bariz örneklerindendir."

Duran, Terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle son düzlüğüne vardığımız Terörsüz Türkiye, ülkemizin ilerleyişini daha da hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye cazibe merkezi konumunu pekiştiriyor"

Yıllara sari gayret ve mücadeleyle bugün savunma sanayisinden enerjiye, ulaşımdan turizme her alanda yerli ve milli yatırımlarla Türkiye'nin cazibe merkezi konumunu pekiştirdiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Öyle ki ülkemiz, 2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ağırlamış ve bu dönemde 25,8 milyar dolarlık gelir elde ederek, turizmde yeni bir rekora imza atmıştır. Bu başarıda, Türkiye markasının güçlü etkisi, Türkiye Yüzyıl mimarisi ile ulaşım ağının genişlemesi ve hizmet sektöründeki nitelikli büyüme belirleyici olmuştur. Bugün altyapı yatırımlarıyla hava ulaşımında Türkiye küresel merkez haline gelmiştir. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) '2024 yılı Avrupa Havacılığına Genel Bakış' başlıklı raporuna göre, son üç yıldır İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanıdır. Türk Hava Yolları ise 130'dan fazla ülkeye, 350'den fazla destinasyona gerçekleştirdiği uçuşla dünyanın en geniş ağına sahip hava yolu şirketidir."

Duran, kara yolu ve demir yolu taşımacılığında Zengezur Koridoru'nun açılması ve Orta Koridor'un tamamlanmasıyla Türkiye'nin, ticaret ve turizmde başarılarına yeni başarılar ekleyeceğini, güçlü ve müreffeh Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye için ağustos ayının zaferler ayı olduğunu anımsatan Duran, "Tarihimizdeki iki destanı, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlik ve gururla idrak ediyoruz. Aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.