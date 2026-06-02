Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Dönem Türkmenistan- Türkiye Hükümetler arası Ekonomik Komisyon (HEK) toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Türkmenistan'a gidecek.

Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın başkent Aşkabat'da düzenlenecek Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci günü 4 Haziran'da, Türkmenistan Milli Lideri Gurbangulu Berdimuhamedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşecek Yılmaz, Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuarı'nı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile görüşecek, Türkmenistan-Türkiye 9'uncu Dönem HEK toplantısına ve imza törenine iştirak edecek.