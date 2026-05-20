Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sudan Başbakanı İdris ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sudan Başbakanı İdris ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, kalıcı ateşkes ve ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti vesilesiyle Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında çalışma yemeği düzenlendi. Görüşmelere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

"Kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaları desteklemeyi sürdürüyoruz"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, Türkiye'nin Sudan ile ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ileriye taşımaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Sudan'ın birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü hem bölgesel istikrar hem de Afrika'nın huzur ve güvenliği açısından son derece önemli görüyoruz. Bölgede çatışmaların sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi için diyalog ve diplomasi temelindeki tüm uluslararası çabaları da desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye olarak Sudan halkının yanında olmaya, yeniden imar ve kalkınma sürecine katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğini güçlendirecek ve ortak vizyonumuzu somut adımlarla pekiştirecek önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Evler tahliye ediliyor, esnaf kepenk kapattı
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var

İlçeye gelip gram gram altın buluyorlar! İşte bir günlük kazançları
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında

Küçücük çocuğu, bayıltana kadar dakikalarca dövdü
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın tek bir isteği var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti